Выпускники платформы «Россия — страна возможностей» в честь её юбилея высадили каштановую аллею

Москва, , 19:50 — REGNUM В Мастерской управления «Сенеж» коллектив и выпускники проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» приняли участие во Всероссийском субботнике и высадили каштановую аллею в честь предстоящего пятилетия платформы. В мероприятии принял участие министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, сообщили в пресс-службе «Сенеж».

Организаторами этого мероприятия выступили мастерская управления «Сенеж» и проект «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Это проект для активных людей, продвигающих своим примером экологичный образ жизни.

«В этом году субботник проводится в рамках Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства», — заявил Файзуллин.

По его словам, это уже третье голосование и ежегодно в нём участвует все больше жителей. Только за первую неделю проголосовало уже три миллиона россиян. Голосование продлится по 31 мая.

«Ровно через месяц нашей платформе исполнится 5 лет — на добрую память мы высадили на территории Мастерской аллею из 30 каштанов. Каждый из них символизирует наши проекты, конкурсы и олимпиады, а также Мастерскую управления «Сенеж», Центры компетенций, Кадровое агентство и клуб Лидеров России «Эльбрус», — подчеркнул генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», и. о. ректора Президентской Академии Алексей Комиссаров.

Аллея станет не только символом преемственности поколений и вкладом в сохранение истории, но и живым напоминанием о том, что экология начинается с готовности озеленять и облагораживать территории. Субботник сопровождался образовательной программой и интерактивными развлечениями.

«Ежедневно в «Сенеже» учатся сотни слушателей, а эксперты Мастерской управления сопровождают проекты по всей России», — рассказал ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

«Важно, чтобы в продвижение экокультуры включалось как можно больше жителей нашей страны… наш проект рассказывает об экопривычках, которые так просто внедрить в свою ежедневную жизнь», — прокомментировала руководитель проекта «Экософия» Вита Саар.

Для детей на субботнике организовали площадки для экологических игр «ЭкоГольф» и «ЭкоКорнХол», разработанные в АНО «ЭкоСпорт» с целью развития полезных экологических привычек.

«Россия — страна возможностей» создана по инициативе Президента России Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает каждому человеку получить возможности для своего развития. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет президент. За время работы платформы участниками её 26 проектов стали около 18 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами — более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций. В рамках деятельности платформы в феврале 2019 года создан образовательный центр — Мастерская управления «Сенеж».