Минск, 22 апреля, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Известный в Белоруссии телеведущий Григорий Азаренок получил необычный подарок. Его подарил президент страны Александр Лукашенко. Об этом 22 апреля сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

В качестве презента от главы государства политический обозреватель белорусского телеканала «Столичное телевидение» Азаренок, известный своими скандальными высказываниями, получил кувалду.

«Чтоб знали», — сказал белорусский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил ведущим телепрограммы «Доброе утро, Беларусь!» двух кроликов. При этом он пожелал, чтобы они жили весь следующий год и за ними был хороший уход, что принесёт счастье самим представителям СМИ.

На юбилей российскому лидеру Владимиру Путину в связи с его 70-летием Лукашенко подарил трактор «Беларусь», который можно получить по специальному сертификату.