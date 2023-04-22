Белгород, , 19:17 — REGNUM В Белгородской области обезвредили авиационный боеприпас ФАБ-500, обнаруженный около жилых домов. Об этом 22 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Место, где был найден взрывоопасный предмет. Белгород © Павел Колядин/ТАСС

Видео с моментом ликвидации снаряда глава региона опубликовал в Telegram-канале.

«Уничтожение взрывоопасного предмета произведено», — сообщил Гладков.

Ранее взрывотехники Минобороны приняли решение обезвредить боеприпас на специальном полигоне в Яковлевском городском округе.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля авиационный боеприпас ФАБ-500 нашли на улице Шаландина, 15 в Белгороде на глубине семи метров. Жителей 17 многоэтажных домов в радиусе 200 метров от места обнаружения боеприпаса эвакуировали. По предварительным данным, в них проживает порядка трёх тысяч человек.

Чтобы достать снаряд из-под земли, в городе пришлось отключить водоснабжение и перекрыть движение автотранспорта. На месте происшествия работали все экстренные службы. По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям в Белгородской области ввели режим ЧС.

Как заявил руководитель областного МЧС Сергей Потапов, по экспертным оценкам взрывотехников, обнаруженный снаряд не взрывоопасен.