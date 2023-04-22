Футболисты «Оренбурга» победили «Факел» в гостевом матче двадцать четвертого тура РПЛ

Воронеж, , 19:12 — REGNUM Футбольный клуб «Оренбург» со счётом 3:1 обыграл воронежский «Факел» в матче 24-го тура чемпионата России.

Мяч в воротах © Виталий Белоусов/РИА Новости

На 24-й минуте счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Александр Эктов. Он добил после того, как Габриэль Флорентин не реализовал пенальти. На 32-й минуте нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар.

На 45+5-й минуте Брайан Мансилья забил пенальти и вывел «Оренбург» вперёд.

В начале второго тайма нападающий «Факела» Хызыр Аппаев забил гол, но взятие ворот было отменено из-за фола в развитии атаки. Победный гол на 61-й минуте забил полузащитник «Оренбурга» Кирилл Капленко.

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги с 36 очками. «Факел» находится на 14-й строчке с 18 очками.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 22 апреля подмосковные «Химки» в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги сезон 2022/23 одержали уверенную победу над «Торпедо». Основное время встречи завершилось со счетом 4:2.