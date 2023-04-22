Президент Бразилии заявил, что не поедет в Россию или на Украину, пока не будет условий для мира

Лиссабон, , 19:08 — REGNUM Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил на пресс-конференции в Португалии, что не поедет ни в Россию, ни на Украину, сообщила газета Diário de Notícias.

Лула да Силва Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Бразильский лидер пояснил, что не поедет в Россию и на Украину, пока не будут созданы условия для прекращения конфликта.

«Нужно создать группу стран, которые сядут за стол переговоров для обсуждения мира на Украине», — пояснил Лула да Силва.

При этом он выразил желание найти способ установить мир. Он подчеркнул, что лучше искать выход за столом, чем на поле боя.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля Лула да Силва призвал США прекратить «подогревать» конфликт на Украине. По его словам, сейчас требуется активно искать страны, которые наряду с Китаем и Бразилией готовы выступить посредниками в российско-украинских переговорах. Он добавил, что в первую очередь нужно убедить страны, которые поставляют оружие и разжигают конфликт, прекратить это делать.

Кроме того, политик заявил, что для начала мирных переговоров на Украине необходимо создать новый формат, аналогичный G20. По словам бразильского лидера, он обсуждал это предложение в ходе визитов в Китай и ОАЭ. Глава государства отметил, что действия стран Запада лишь способствуют продолжению конфликта.

В свою очередь, Белый дом подверг резкой критике президента Бразилии за обвинения США в «поощрении» конфликта на Украине. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби обвинил да Силву в том, что он, «как попугай, повторяет российскую и китайскую пропаганду». Кирби подчеркнул, что комментарии бразильского президента, который предполагает, что США и ЕС не заинтересованы в мире, «ошибочны» и не попали в цель.