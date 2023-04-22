Глава Нижегородской области проголосовал за объекты благоустройства в рамках президентского проекта

Нижний Новгород, , 18:35 — REGNUM Механизм народного голосования, на важность которого указал президент России Владимир Путин, должен использоваться не только в вопросах благоустройства, но и в других сферах, например при формировании экологических программ. Об этом 22 апреля заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время голосования за площадки для благоустройства в 2024 году по программе «Формирование комфортной городской среды», предложенного российским лидером национального проекта «Жильё и городская среда». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин © Пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области

Никитин напомнил, что на заседании совета по местному самоуправлению на прошлой неделе глава государства подчеркнул важность участия граждан в формировании государственных программ, отметив, что «такие проекты и программы способствуют притяжению талантливых людей, формированию новых точек роста, объединению и самореализации граждан, продвижению их инициатив».

Губернатор области подчеркнул, что в регионе на основании мнения жителей также работает проект инициативного бюджетирования «Вам решать». Голосование по нему завершилось недавно.

Также он рассказал о нововведении: в Нижегородской области с этого года при участии в рейтинговом голосовании жители могут в специальном разделе сайта предложить свою геолокацию, которой нет в списке предложенных общественных пространств.

«Это, по сути, такая социология, которая позволит в будущем включить эту территорию в голосование и благоустроить», — пояснил Никитин.

Голосование за новые объекты благоустройства организовано по инициированному президентом России Владимиром Путиным национальному проекту «Жильё и городская среда». Оно проводится с 15 апреля по 31 мая 2023 года. Нацпроект включает в себя пять федеральных проектов: «Ипотека», «Жильё», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Чистая вода».

Всего на выбор нижегородцев представлено 114 пространств. За первую неделю в голосовании приняли участие больше 55,6 тысячи жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, россияне в третий раз получили возможность выбрать парк, пешеходную аллею или новую спортивную площадку, которые государство поможет создать или реконструировать. Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало 15 апреля. Оно будет проходить на специально созданной электронной платформе в течение полутора месяцев — до 31 мая — при активной помощи волонтёров.

Перечень объектов был составлен на основе предложений самих граждан. На обсуждение вынесено более 5 тысяч объектов из 1537 муниципальных образований. Проголосовать может каждый гражданин России старше 14 лет.