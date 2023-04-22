Гладков сообщил о последствиях обстрела села Новая Таволжанка
Белгород, 22 апреля 2023, 18:08 — REGNUM Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил информацию по обстрелу со стороны ВСУ в Новой Таволжанке. Новые сведения губернатор опубликовал в Telegram-канале.
«Пострадавших нет», — написал Гладков.
По уточнённой информации, в результате обстрела пострадали девять частных жилых домов.
Ранее Гладков сообщил о повреждении линии электропередачи. Согласно заявлению губернатора, аварийные службы выехали на место для оперативного устранения последствий.
«Восстановление электроснабжения будет в течение 4–5 часов», — уточнил Гладков.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля украинские военные нанесли удар по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области.
Несколькими днями ранее, 19 апреля, беспилотное летательное устройство самолётного типа намеревалось атаковать электростанцию в Белгородской области. Дрон заметили и уничтожили возле села Драгунского. К беспилотнику ВСУ прикрепили самодельное взрывное устройство.