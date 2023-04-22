Белгород, 22 апреля, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил информацию по обстрелу со стороны ВСУ в Новой Таволжанке. Новые сведения губернатор опубликовал в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Пострадавших нет», — написал Гладков.

По уточнённой информации, в результате обстрела пострадали девять частных жилых домов.

Ранее Гладков сообщил о повреждении линии электропередачи. Согласно заявлению губернатора, аварийные службы выехали на место для оперативного устранения последствий.

«Восстановление электроснабжения будет в течение 4–5 часов», — уточнил Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля украинские военные нанесли удар по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области.

Несколькими днями ранее, 19 апреля, беспилотное летательное устройство самолётного типа намеревалось атаковать электростанцию в Белгородской области. Дрон заметили и уничтожили возле села Драгунского. К беспилотнику ВСУ прикрепили самодельное взрывное устройство.