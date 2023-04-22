Bild: Москву покинут 34 из примерно 90 немецких дипломатов

Берлин, , 17:49 — REGNUM Россия высылает 34 работающих в Москве немецких дипломата, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации источника, Москву покинут 34 из примерно 90 немецких дипломатов, или около трети дипкорпуса.

«В МИД России ранее заявили, что это «зеркальный» ответ на действия Берлина», — говорится в материале.

Источник рассказал, что сегодня в 10:10 по московскому времени в Берлин из России прибыл правительственный Ил-96. После 13:00 он вылетел обратно во Внуково. Неизвестно, вылетели ли именно этим рейсом российские дипломаты, но власти Германии сообщили, что у лайнера было «дипломатическое разрешение». Отметим, что другие российские самолёты не могут летать через воздушное пространство Германии из-за санкций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила 22 апреля о высылке более 20 немецких дипломатов из России в ответ на аналогичный шаг Германии.

Также в этом месяце антироссийскими шагами отличились и другие европейские дипломатические ведомства. 13 апреля в МИД Норвегии заявили, что вышлют 15 сотрудников посольства России, которые якобы занимаются разведывательной деятельностью. Доказательств этого утверждения представлено не было. При этом в министерстве заявили о намерении сохранить нормальные дипломатические отношения с Россией.