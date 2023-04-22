Берлин, 22 апреля, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Россия высылает 34 работающих в Москве немецких дипломата, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

По информации источника, Москву покинут 34 из примерно 90 немецких дипломатов, или около трети дипкорпуса.

«В МИД России ранее заявили, что это «зеркальный» ответ на действия Берлина», — говорится в материале.

Источник рассказал, что сегодня в 10:10 по московскому времени в Берлин из России прибыл правительственный Ил-96. После 13:00 он вылетел обратно во Внуково. Неизвестно, вылетели ли именно этим рейсом российские дипломаты, но власти Германии сообщили, что у лайнера было «дипломатическое разрешение». Отметим, что другие российские самолёты не могут летать через воздушное пространство Германии из-за санкций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила 22 апреля о высылке более 20 немецких дипломатов из России в ответ на аналогичный шаг Германии.

Также в этом месяце антироссийскими шагами отличились и другие европейские дипломатические ведомства. 13 апреля в МИД Норвегии заявили, что вышлют 15 сотрудников посольства России, которые якобы занимаются разведывательной деятельностью. Доказательств этого утверждения представлено не было. При этом в министерстве заявили о намерении сохранить нормальные дипломатические отношения с Россией.