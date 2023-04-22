Гётеборг, Швеция, 22 апреля, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Сотни людей в Гётеборге вышли на демонстрацию против вступления Швеции в НАТО. Об этом 22 апреля сообщила газета Göteborgs-Posten.

Bjorn Larsson Rosvall/EPA/TASS Гётеборг. Полиция

«Тысячи людей проводят демонстрацию против членства Швеции в НАТО в центре Гётеборга», — говорится в сообщении.

По данным полиции, на протестную акцию вышли около 2,5 тысячи человек.

Также указывается, что манифестанты высказались за сохранение линии внешней политики Швеции на «свободу от союзов» и за сохранение нейтрального статуса. При этом, по информации издания, акция повлияла на работу двух линий общественного городского транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон надеется, что Швеция примет участие в июльском саммите НАТО уже в качестве члена альянса. Саммит НАТО пройдёт 11–12 июля в Вильнюсе.