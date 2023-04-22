На месте извлечённой авиабомбы в Белгороде осталась пятиметровая яма

Белгород, , 17:36 — REGNUM Пятиметровая яма осталась на месте авиационной бомбы, которую 22 апреля извлекли в Белгороде, сообщиля начальник управления ГОЧС Николай Лебедев.

Работы на месте воронки от взрыва авиационного боеприпаса. Белгород © Тг-канал мэра/ТАСС

Так как для извлечения боеприпаса были повреждены коммуникации, представитель управления сообщил, что предстоит сначала их отремонтировать, а затем засыпать образовавшуюся яму.

«Она глубиной пять метров, радиусом, ориентировочно, два — три метра», — цитируют Лебедева РИА Новости.

В Белгороде 22 апреля вблизи дома по улице Шаландина обнаружили авиационную бомбу. Место в радиусе 200 м от найденного боеприпаса оцепили, жителей 17 домов эвакуировали. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Сапёры выяснили, что бомба не представляет опасности для окружающих. Её извлекли из-под земли и вывезли на полигон в Яковлевский район.