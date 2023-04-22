В Алчевске в Луганской народной республики в результате обстрела со стороны ВСУ разрушена котельная

Алчевск, ЛНР, , 17:27 — REGNUM В результате обстрела из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Алчевске Луганской народной республики (ЛНР) разрушена котельная. Об этом 22 апреля сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В результате обстрела Алчевска с применением РСЗО HIMARS [противником выпущено четыре ракеты типа M31 GMLRS] разрушена котельная», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что повреждено остекление семи одноэтажных жилых домов и газопровод.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что украинские военные нанесли удар по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате атаки повреждены линии электропередачи, других разрушений нет.

22 апреля украинские диверсанты устроили взрыв на территории локомотивного депо в Мелитополе в Запорожской области.

Врио губернатора региона Евгений Балицкий обратился в Следственный комитет России с просьбой провести проверку.