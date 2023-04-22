Алчевск, ЛНР, 22 апреля, 2023, 17:27 — ИА Регнум. ВСУ в ходе обстрелов из реактивной системы залпового огня HIMARS разрушили котельную в Алчевске в ЛНР, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«В результате обстрела Алчевска с применением РСЗО HIMARS [противником выпущено четыре ракеты типа M31 GMLRS] разрушена котельная», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что повреждены остекление семи одноэтажных жилых домов и газопровод.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что украинские военные нанесли удар по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате атаки повреждены линии электропередачи, других разрушений нет.

22 апреля украинские диверсанты устроили взрыв на территории локомотивного депо в Мелитополе в Запорожской области.

Врио губернатора региона Евгений Балицкий обратился в Следственный комитет России с просьбой провести проверку.