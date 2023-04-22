Киев, 22 апреля, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Военнослужащих Вооружённых сил Украины чуть не убило неуправляемой ракетой, выпущенной из самодельной «шахид-РСЗО». Об этом 22 апреля сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На опубликованных кадрах видно, как украинских военнослужащих чуть не убило собственной ракетой, которая после пуска из самодельной РСЗО разорвалась в нескольких десятках метров от наблюдателей.

«Самоделка является небезопасной: одна из ракет уходит в землю в паре десятков метров от военных», — приводит Telegram-канал слова украинских военных аналитиков.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины в боях за Артёмовск используют «бронированных мутантов» — переделанную бронетехнику. По словам военных экспертов, на бронемашины на базе советского танка Т-64 вместо башен с крупнокалиберным орудием установлены пулемёты. Также «бронемутанты» обвешаны динамической защитой первого поколения «Контакт-1».