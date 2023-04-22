Хартум, 22 апреля, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Посол России в Судане Андрей Черновол рассказал корреспонденту ТАСС о ситуации в стране на фоне столкновения военных.

STRINGER/EPA/ТАСС Дым в Хартуме, поднявшийся в результате столкновений между армией Судана и Силами быстрого реагирования

По заявлению посла, россияне не пострадали в ходе беспорядков. При этом российская сторона подготовила списки для эвакуации из Судана. Черновол добавил, что в случае проведения эвакуации Россия готова вывезти и граждан стран СНГ.

«Российская сторона готова к эвакуации, но возможности для её проведения сейчас нет», — пояснил российский дипломат.

Спецназ Судана поддержал предложение о прекращении огня на 72 часа в гуманитарных целях. Перемирие началась с утра 21 апреля. Посол России, говоря о перемирии в Хартуме, заявил, что оно соблюдается очень плохо.

Как сообщало ИА REGNUM, боевые столкновения между спецназом и суданской армией вспыхнули 15 апреля. 17 апреля командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан обвинил Силы быстрого реагирования в мятеже и объявил об их роспуске. Участники противостояния несколько раз объявляли о прекращении огня, которого в итоге не удавалось достичь.

Силы быстрого реагирования Судана объявили 22 апреля о готовности открыть аэропорты для эвакуации иностранцев. В заявлении также сказано, что Силы быстрого реагирования полностью открыты для сотрудничества и координации.

При этом власти США отказались организовывать эвакуацию рядовых американцев из Судана. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби дал рекомендацию американцам в Судане найти безопасное место и избегать передвижений по стране. Он также уточнил, что правительство США перебросило в Судан дополнительные силы на случай, если будет принято решение о вывозе «правительственного персонала».