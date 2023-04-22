Власти села на западе Украины отказались демонтировать памятник советским воинам

Киев, , 17:14 — REGNUM Памятник советским солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны, отказались демонтировать в селе Лисичево Закарпатской области на западе Украины. Об этом 22 апреля сообщил Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Памятник советским солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны, в селе Лисичово Закарпатской области

Этот вопрос власти обсудили с местными жителями. И те и другие высказались единогласно за сохранение монумента. На встрече отметили, что потенциальный снос памятника «обесценит вклад погибших в борьбу против фашизма».

Авторы канала возмутились таким решением. По их мнению, «ничто не мешает провести демонтаж памятника и оставить плиты с фамилиями односельчан».

Как сообщало ИА REGNUM, с 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации, после этого борьба с советскими и российскими памятниками усилилась и ускорилась.

К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, в том числе памятники русскому полководцу Александру Суворову (в Николаеве, Одессе и Измаиле), поэту Александру Пушкину (в Запорожье).

В феврале 2023 года сообщалось о сносе памятника советскому лётчику Валерию Чкалову в Киеве, в январе 2023-го — о демонтаже памятника революционеру Григорию Котовскому в Подольске (Одесская область).

В апреле власти Полтавы решили снести памятники Пушкину, Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину и генерал-лейтенанту Алексею Зыгину.

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