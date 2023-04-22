Немецких пользователей Twitter возмутили слова Мельника о германских истребителях для ВСУ

Берлин, , 17:13 — REGNUM Немецких пользователей Twitter возмутило заявление заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника о Берлине, который потребовал не затягивать с решением о передаче Киеву истребителей Tornado и Eurofighter и не согласился с министром обороны Борисом Писториусом, который считает их неподходящими для ВСУ.

Комментаторы считают, что тон Мельника в адрес правительства Германии недопустим и противоречит дипломатии, а Берлин в принципе не обязан поставлять оружие на Украину.

Некоторые из пользователей считают, что дополнительные поставки приводят к эскалации конфликта, причиной тому является именно Украина.

«Вы, наглые украинцы, должны перестать изображать свою страну такой, какой вы хотели бы ее видеть. Большинство людей не хотят новых поставок оружия, потому что это подстегнёт разрушительную эскалацию», — написал читатель.

«Ваши слова неуместны и оскорбительны, Германия не хочет эскалации, к которой вы так стремитесь», — поделился мнением другой пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля Вооружённые силы Украины получили второй из четырёх обещанных немецких зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM.

О возможности поставок украинской армии современного зенитного оружия летом 2022 года заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Первый из четырёх обещанных экземпляров IRIS-T поставили Украине ещё в октябре прошлого года.

Накануне правительство Германии сообщило, что на Украину доставили американскую систему противовоздушной обороны Patriot, а также ракеты к ней. Помимо этого, 18 апреля поставили ещё две машины пограничной охраны и 16 немецких грузовиков Zetros.