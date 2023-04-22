Красноярск, 22 апреля, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Пассажирский Boeing, выполнявший рейс из Таиланда, из-за неисправностей экстренно приземлился в Красноярске. Об этом 22 апреля сообщил «Интерфакс», со ссылкой на экстренные службы.

Владимир Сергеев/РИА Новости Самолет

«Экипаж самолёта Boeing, выполнявшего рейс из Пхукета (Таиланд), перед посадкой в Красноярске связался с диспетчерами и доложил о нештатной ситуации на борту на фоне отказа техники, запросив аварийную посадку. Самолёт удалось посадить несколько минут назад», — проинформировали спецслужбы.

Сообщается, что лайнер встретили пожарные и медики. Однако возгорания удалось избежать, медицинская помощь пассажирам и экипажу «Боинга» также не потребовалась.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта в Якутии самолёт Ан-24, принадлежащий авиакомпании «Полярные авиалинии», столкнулся с опорой линии электропередачи (ЛЭП) на площади маневрирования аэродрома после приземления в аэропорту посёлка Белая гора. Никто из 14 пассажиров и четырёх членов экипажа не пострадал, однако судно получило повреждение.