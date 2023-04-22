Киев, 22 апреля, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Новые антироссийские санкции ввёл двумя указами (№ 235 и № 236) от 22 апреля украинский президент Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Санкции вводятся в отношении 382 юридических лиц, в том числе 322 российских, связанных с оборонной промышленностью России, космосом и инфраструктурой. В списке — научные институты, государственные ведомства, промышленные предприятия, в том числе машиностроительные.

Санкции вводятся в отношении российских политических партий ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Новые люди». Под санкциями оказался и ЦИК.

Другой пакет предусматривает санкции в отношении 40 физических лиц — россия (25 человек) и граждан ряда других стран, в том числе Украины (в списке Владимир Бобрышев, ранее исполнявший обязанности начальника управления кадров Херсонского областного МВД), Ирана, Швейцарии и Мали.

21 апреля новые антироссийские санкции ввела Британия. Поводом стал приговор Владимиру Кара-Мурзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который суд в Москве вынес 17 апреля за госизмену и распространение фейков про Вооружённые силы России.