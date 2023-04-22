Москва, 22 апреля, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Студенты из новых российских регионов присоединились к Всероссийскому студенческому корпусу спасателей (ВСКС). 22 апреля корпусу исполнилось 22 года, по всей стране прошёл смотр сил и средств организации, торжественные построения спасательных отрядов, сообщила пресс-служба ВСКС.

Пресс-служба ВСКС Доброволец

Во Всероссийском центре координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных спасательных формирований РТУ МИРЭА на базе Центрального спасательного отряда ВСКС проходят обучение и студенты-спасатели из новых регионов России.

Поздравили добровольцев первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«За эти 22 года ВСКС стал одним из крупнейших объединений неравнодушных людей, готовых тратить свои силы, свою энергию, а иногда и рисковать жизнью для того, чтобы помогать тем, кто нуждается в помощи», — сказал Кириенко, поблагодарив студентов за проделанную работу.

Пресс-служба ВСКС Сергей Кириенко

Он отметил, что везде, где возникали природные или техногенные катастрофы, в первую очередь на помощь приходили студенты-спасатели. Так было при пожарах, наводнениях, во время формирования штаба #МЫВМЕСТЕ, помогающего людям в период ковида, и в ситуации, когда помощь потребовалась жителям Донбасса.

Наиболее отличившиеся добровольцы были отмечены благодарственными письмами президента Владимира Путина.

Валерий Фальков отметил, что спасатель — это человек, который в первую очередь помогает ближним, и студентами, которые решили посвятить себя помощи людям, гордится страна.

«Вы сами можете стать наставниками. И я очень прошу вас передавать свой уникальный опыт подрастающему поколению и обязательно развивать Всероссийский студенческий корпус спасателей», — добавил он.

Пресс-служба ВСКС Валерий Фальков

ВСКС был образован 22 апреля 2001 года. За плечами добровольцев участие в тушении лесных пожаров в Центральном федеральном округе, Тюменской области, Красноярском и Забайкальском краях, ликвидации последствий наводнений в Иркутской области, Краснодарском и Алтайском краях, на Дальнем Востоке и в Республике Крым.

Пресс-служба ВСКС Добровольцы ВСКС

Пресс-служба ВСКС Добровольцы ВСКС

Больше года студенты-спасатели помогают жителям новых регионов России — одними из первых добровольцы прибыли в Ростовскую область, где вместе с Народным фронтом и другими общественными объединениями организовали штаб общественной поддержки #МЫВМЕСТЕ. Отряды ВСКС сопровождают гуманитарные колонны, доставляют гуманитарную помощь, занимаются аварийно-восстановительными работами в новых регионах, оказывают адресную помощь людям.