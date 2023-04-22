Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 16:50 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв уверенно обыграл представителя Словакии Алекса Молчана в матче полуфинала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

Спортсмен из России, посеянный на турнире под вторым номером, победил словацкого теннисиста в двух сетах со счётом 6:2, 6:4.

Соперники провели на корте 1 час 30 минут. За это время Рублёв, являющийся шестой ракеткой мира, подал навылет пять раз, два раза ошибся при подаче и смог реализовать пять брейк-пойнтов из 11 возможных Его оппонент, занимающий 73-е место в рейтинге АТР, трижды подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 11.

Эта победа стала для Рублёва восьмой подряд, на минувшей неделе он стал победителем турнира АТР категории «Мастерс» в Монте-Карло. В финале турнира в Баня-Луке российский спортсмен встретится с победителем противостояния между представителями Сербии Душаном Лайовичем и Миомиром Кецмановичем.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина заявила, что теннисист Даниил Медведев является фаворитом финального матча турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Она отметила, что Медведев выходит уже в пятый финал за три месяца.