Белгород, 22 апреля, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Украинские военные нанесли удар по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом 22 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка. По предварительным данным, пострадавших нет», ― написал глава региона в Telegram-канале.

По его словам, повреждены линии электропередачи, других разрушений нет. Аварийные службы уже выехали на место для оперативного устранения последствий.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля беспилотное летательное устройство (БПЛА) самолётного типа намеревалось атаковать электростанцию в Белгородской области. Дрон заметили и уничтожили возле села Драгунское. К беспилотнику украинские военные прикрепили самодельное взрывное устройство.

Несколькими днями ранее ВСУ обстреляли приграничное село Муром Шебекинского района Белгородской области. Губернатор области Вячеслав Гладков уточнил, что один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате чего он полностью разрушен. Местные жители не пострадали.

По последним данным, с начала проведения специальной военной операции в Белгородской области в результате атак украинских военных погибли 30 человек.