Берлин, 22 апреля, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Заявление МИД России о том, что на высылку российских дипломатов будет дан зеркальный ответ, в германском руководстве приняли к сведению, сообщили 22 апреля в пресс-службе МИД страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Мы приняли к сведению заявление официального представителя МИД России», — цитирует МИД Германии ТАСС.

По данным МИД Германии, правительство страны обсуждало в течение последних недель с российскими коллегами вопрос о количестве сотрудников в своих диппредставительствах в России. В ведомстве добавили, что именно с этим связан «сегодняшний рейс».

Речь идёт о сегодняшнем рейсе Москва — Берлин, который, по данным агентства DPA, имел специальное дипломатическое разрешение. Самолёт 22 апреля приземлился в столице Германии, и никаких подробностей о нём немецкая пресса не приводила.

22 апреля МИД России заявил, что из Германии высылают большую группу российских дипломатов. Речь идёт о 20 российских гражданах.

Российское внешнеполитическое ведомство пообещало зеркально ответить на этот недружественный Москве шаг. Кроме того, МИД заявил, что максимально возможное число сотрудников диппредставительств в России будет уменьшено.