Число высланных из Германии российских дипломатов составило более 20 человек

Берлин, , 16:06 — REGNUM Власти Германии решили выслать из страны более 20 российских дипломатов, сообщил источник РИА Новости.

Здание посольства Российской Федерации в Берлине © Игорь Зарембо/РИА Новости

Министерство иностранных дел России пообещало 22 апреля, что зеркально ответит на решение Берлина выслать российских дипломатов и ограничит максимальное количество сотрудников немецких диппредставительств в России.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва решительно осуждает эти действия Берлина и обвинила немецкую сторону в разрушении двусторонних отношений. В МИД считают, что Германия нарушила заверения о нежелании афишировать массовую высылку российских дипломатов.