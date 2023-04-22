Германия выслала более 20 российских дипломатов
Берлин, 22 апреля 2023, 16:06 — REGNUM Власти Германии решили выслать из страны более 20 российских дипломатов, сообщил источник РИА Новости.
Министерство иностранных дел России пообещало 22 апреля, что зеркально ответит на решение Берлина выслать российских дипломатов и ограничит максимальное количество сотрудников немецких диппредставительств в России.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва решительно осуждает эти действия Берлина и обвинила немецкую сторону в разрушении двусторонних отношений. В МИД считают, что Германия нарушила заверения о нежелании афишировать массовую высылку российских дипломатов.