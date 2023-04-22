Берлин, 22 апреля, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Власти Германии решили выслать из страны более 20 российских дипломатов, сообщил источник РИА Новости.

Игорь Зарембо/РИА Новости Здание посольства Российской Федерации в Берлине

Министерство иностранных дел России пообещало 22 апреля, что зеркально ответит на решение Берлина выслать российских дипломатов и ограничит максимальное количество сотрудников немецких диппредставительств в России.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва решительно осуждает эти действия Берлина и обвинила немецкую сторону в разрушении двусторонних отношений. В МИД считают, что Германия нарушила заверения о нежелании афишировать массовую высылку российских дипломатов.