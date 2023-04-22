Балтийск, Калининградская область, , 16:05 — REGNUM Подводная лодка «Уфа» вышла в Балтийское море, где её экипаж выполнит комплекс учебно-боевых задач. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе Балтийского флота, уточнив, что отработка задач плановая.

Подлодка «Уфа» © Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи"/РИА Новости

На первом этапе подводники провели тренировку по подготовке к выходу в море, погрузке боезапаса, организации охраны и обороны при стоянке у причальной стенки. Затем экипаж совершил переход на морской полигон боевой подготовки в акватории Балтийского моря.

«Подводники отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при всплытии и погружении в обычном и аварийном вариантах, а также при применении ракетного и торпедного вооружения», ― говорится в сообщении.

Уже в ближайшее время экипаж субмарины продолжит выполнять задачи во взаимодействии с кораблями и морской авиацией Балтийского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущие учения с боевой стрельбой российской дизель-электрической подводной лодки «Уфа» проекта 636.3 «Варшавянка», способной стрелять ракетами «Калибр», прошли в Балтийском море 23 марта. Подводники провели корабельные учения по борьбе за живучесть с условным применением торпедного, минного и ракетного оружия.

Андреевский флаг на новейшей подлодке «Уфа» подняли 16 ноября 2022 года на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Субмарина, спущенная на воду в марте 2022 года, стала частью Военно-морского флота России.

В октябре того же года успешно завершена морская часть государственных испытаний большой дизель-электрической подводной лодки.

«Уфа» — четвёртая подводная лодка серии из шести лодок для ТОФ, заложена в ноябре 2019 года. Подлодки этого проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность, новейший инерциальный навигационный комплекс, современную автоматизированную информационно-управляющую систему, мощное торпедно-ракетное вооружение.