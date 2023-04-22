Глава МИД Испании: Мадрид передаст Киеву танки Leopard 2A4 в ближайшие дни
Мадрид, 22 апреля 2023, 16:01 — REGNUM Испания в ближайшие дни передаст Украине шесть танков Leopard 2A4. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.
Альбарес также отметил, что ещё четыре боевых машины отправят позже.
«Мы будем поддерживать Украину столь долго, сколько ей будет необходимо», — сказал министр.
О намерении продолжать поддержку Украины 12 апреля заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес в ходе совместной пресс-конференции с главой украинского оборонного ведомства Алексеем Резниковым. По её словам, на территории Испании также проходит обучение сотен украинских военнослужащих.