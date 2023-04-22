Глава МИД Испании: Мадрид передаст Киеву шесть танков Leopard 2A4 в ближайшие дни

Мадрид, , 16:01 — REGNUM Испания в ближайшие дни передаст Украине шесть танков Leopard 2A4. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.

Leopard Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Альбарес также отметил, что ещё четыре боевых машины отправят позже.

«Мы будем поддерживать Украину столь долго, сколько ей будет необходимо», — сказал министр.

Leopard 2A4 7th Army Training Command

О намерении продолжать поддержку Украины 12 апреля заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес в ходе совместной пресс-конференции с главой украинского оборонного ведомства Алексеем Резниковым. По её словам, на территории Испании также проходит обучение сотен украинских военнослужащих.