Мадрид, 22 апреля, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Испания в ближайшие дни передаст Украине шесть танков Leopard 2A4. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard

Альбарес также отметил, что ещё четыре боевых машины отправят позже.

«Мы будем поддерживать Украину столь долго, сколько ей будет необходимо», — сказал министр.

7th Army Training Command Leopard 2A4

О намерении продолжать поддержку Украины 12 апреля заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес в ходе совместной пресс-конференции с главой украинского оборонного ведомства Алексеем Резниковым. По её словам, на территории Испании также проходит обучение сотен украинских военнослужащих.