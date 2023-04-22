Глава турецкого МВД Сойлу: США пытаются создать «террористическое государство» около Турции

Анкара, , 15:54 — REGNUM Соединённые Штаты Америки пытаются создать «террористическое государство». Об этом 22 апреля заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу в эфире телеканала CNN Türk.

По словам Сойлу, после беспорядков в Стамбуле в 2013 году власти Турции столкнулись с рядом событий, в результате которых прекратились инвестиции в страну. В 2020-м эта ситуация усугубилась пандемией коронавируса.

Глава турецкого МВД также уточнил, что страна столкнулась с самой крупной в мире миграционной волной. Все эти события привели к различного рода издержкам.

«Америка хочет создать рядом с нами террористическое государство. Мы принимаем меры предосторожности. Мы провели четыре крупные операции против этого», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля Сойлу заявил, что весь мир ненавидит США, они теряют репутацию, а страны Европы стали их пешками. Он добавил, что европейские лидеры постоянно себя дискредитируют, а население Европы стареет.