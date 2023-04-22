Москва, 22 апреля, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Арестованный за госизмену экс-сотрудник оружейного завода в Москве Дмитрий Кича не имел допуска к секретной информации. Об этом 22 апреля корреспонденту ТАСС рассказали в компании «Промтехнология».

Михаил Джапаридзе/ТАСС Винтовка в цехе оружейного завода компании «Промтехнология»

«Допуска ни к секретной информации, ни к сведениям у сотрудника не было», — отметил собеседник агентства и добавил, что запросов от следствия в компанию не поступало.

В компании также рассказали, что со стороны руководства завода к работе Дмитрия Кичи нареканий не было.

ФСБ России предъявила обвинение бывшему сотруднику лаборатории московского предприятия «Промтехнология» Дмитрию Киче. В Лефортовском суде Москвы подтвердили продление на два месяца в отношении обвиняемого Кичи меры пресечения в виде ареста. Обвиняемого в госизмене отправили в СИЗО «Лефортово». Киче грозит до 20 лет лишения свободы.

Представитель завода «Промтехнология», который выпускает охотничьи и спортивные винтовки, заявил, что арестованный Дмитрий Кича не работает в компании с 2021 года и не имеет никакого отношения к ней. Обвиняемый уволился из компании по собственному желанию.