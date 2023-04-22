Киев, 22 апреля, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Украина ввела санкции в отношении ряда российских партий и Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Соответствующий указ опубликован в субботу, 22 апреля, на официальном сайте главы государства.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Геннадий Зюганов и Сергей Миронов

Отмечается, что в санкционном списке фигурируют партии КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации), ЛДПР (Либерально-демократическая партия России), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», а также «Новые люди».

Ранее сообщалось, что страны G7 рассматривают возможность ввести полный запрет на экспорт товаров в Россию. Этот вопрос будет обсуждаться в рамках саммита стран «Большой семёрки», который пройдёт 19–21 мая этого года.

При этом в Европейском союзе полагают, что с санкциями против России необходимо покончить, так как в случае введения очередного пакета в нём окажется больше исключений, чем рестрикций.