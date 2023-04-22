Белгород, 22 апреля, 2023, 15:46 — ИА Регнум. В связи с обнаружением в Белгороде боеприпаса большой мощности в городе введён режим чрезвычайной ситуации, сообщил 22 апреля журналистам глава регионального управления МЧС Сергей Потапов.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

«В связи с этим решением областной комиссии по чрезвычайным ситуациям введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня», — сказал Потапов.

По его словам, в этой работе участвуют все экстренные службы. Жителей 17 многоквартирных домов и их автомобили эвакуировали. Специалисты определили 200-метровую зону, в которую нельзя заходить. По оценке взрывотехников, найденный боеприпас невзрывоопасен.

«И после завершения эвакуационных мероприятий мы будем поднимать его с помощью автокрана и вывозить на специальный полигон в Яколевский городской округ для уничтожения», — отметил Потапов, добавив, что ситуация полностью находится под контролем.

В Белгороде на улице Шаландина 22 апреля нашли авиационный боеприпас ФАБ-500. Он находился на глубине семи метров. Жителей близлежащих домов начали эвакуировать.

Этот боеприпас нашли рядом с местом, где 20 апреля произошёл мощный взрыв. Согласно заявлению Минобороны, взрыв произошёл из-за нештатного схода боеприпаса с военного самолёта Су-34.