Минобороны опубликовало кадры уничтожения российскими десантниками позиций ВСУ в лесном массиве

Москва, , 15:32 — REGNUM Видеозапись уничтожения бойцами подразделений российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) укреплённых позиций ВСУ в лесном массиве опубликовало 22 апреля Министерство обороны России.

Оператор БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На видеоролике видно, как российские военные запускают разведывательный квадрокоптер и обнаруживают позиции украинских боевиков, после чего эти координаты передаются артиллерии.

Затем расчёты самоходных орудий «Нона-С» несколькими залпами уничтожают позиции противника и находящийся на них личный состав.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилось видео уничтожения наблюдательных пунктов ВСУ, размещённых на многоэтажных домах под Авдеевкой в ДНР. Удар был нанесён из противотанкового ракетного комплекса «Хризантема».