Минобороны опубликовало видео уничтожения десантниками позиций ВСУ в лесу
Москва, 22 апреля 2023, 15:32 — REGNUM Видеозапись уничтожения бойцами подразделений российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) укреплённых позиций ВСУ в лесном массиве опубликовало 22 апреля Министерство обороны России.
На видеоролике видно, как российские военные запускают разведывательный квадрокоптер и обнаруживают позиции украинских боевиков, после чего эти координаты передаются артиллерии.
Затем расчёты самоходных орудий «Нона-С» несколькими залпами уничтожают позиции противника и находящийся на них личный состав.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилось видео уничтожения наблюдательных пунктов ВСУ, размещённых на многоэтажных домах под Авдеевкой в ДНР. Удар был нанесён из противотанкового ракетного комплекса «Хризантема».