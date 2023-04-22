Москва, 22 апреля, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Видеозапись уничтожения бойцами подразделений российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) укреплённых позиций ВСУ в лесном массиве опубликовало 22 апреля Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

На видеоролике видно, как российские военные запускают разведывательный квадрокоптер и обнаруживают позиции украинских боевиков, после чего эти координаты передаются артиллерии.

Затем расчёты самоходных орудий «Нона-С» несколькими залпами уничтожают позиции противника и находящийся на них личный состав.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилось видео уничтожения наблюдательных пунктов ВСУ, размещённых на многоэтажных домах под Авдеевкой в ДНР. Удар был нанесён из противотанкового ракетного комплекса «Хризантема».