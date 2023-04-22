Губернатор Гладков: снаряд с территории жилого сектора в Белгороде вывезен

Белгород, , 15:21 — REGNUM Найденный рядом с жилыми домами в Белгороде авиационный боеприпас вывезли с территории жилого сектора. Об этом 22 апреля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Белгород Иван Шилов © ИА REGNUM

«Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля авиационный боеприпас ФАБ-500 нашли на улице Шаландина, 15 в Белгороде на глубине семи метров. Жителей 17 многоэтажных домов в радиусе 200 метров от места обнаружения боеприпаса эвакуировали. По предварительным данным, в них проживает порядка трёх тысяч человек.

Чтобы достать снаряд из-под земли, в городе пришлось отключить водоснабжение и перекрыть движение автотранспорта. Взрывотехники Минобороны приняли решение обезвредить его на специальном полигоне в Яковлевском городском округе.

На месте происшествия работают экстренные службы. По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям в Белгородской области ввели режим ЧС.

Как заявил начальник ГУ МЧС Сергей Потапов, по экспертным оценкам взрывотехников, обнаруженный снаряд не взрывоопасен.