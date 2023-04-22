Пользователи Twitter возмутились заявлением Зеленского об общих ценностях Канады и Украины

Оттава, , 15:14 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский ошибается, считая, что у Канады и Украины общие ценности. Об этом написали пользователи Twitter в ответ на заявление главы Украины.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

После заявления украинского президента о том, что его страна вместе с Канадой «защищает свободный мир» и что два государства объединяют общие ценности, один из пользователей сказал, что канадцев с Киевом роднят не ценности, а коррупция.

Другой пользователь поинтересовался у украинского президента насчёт его слов о «свободном мире»: «Ты это серьёзно?»

«Поблагодари правительство <…> канадский народ тебя ненавидит, голодранец», — заявил третий комментатор.

11 апреля канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил о выделении Киеву новой военной помощи, включающей свыше 21 тыс. единиц оружия и более 2,4 млн патронов.

По итогам переговоров НАТО 21 апреля в Германии канадская сторона объявила, что передаст Киеву топливо на сумму в $26 млн. Кроме того, Украина получит радиоаппаратуру и снайперские винтовки.