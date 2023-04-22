Новая Каховка, Херсонская область, , 15:04 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут артиллерийский обстрел Новой Каховки в Херсонской области. Об этом 22 апреля сообщила администрация Новокаховского городского округа.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В результате украинского артиллерийского обстрела зафиксирован прилет вражеского снаряда в жилой дом в Новой Каховке по улице Сосновая, 71», — говорится в сообщении.

Также администрация сообщила, что в результате действий ВСУ один человек пострадал, разрушен дом и повреждён газопровод.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 20 апреля в результате обстрела украинскими военными Куйбышевского района Донецка погибла одна мирная жительница. 19 апреля в результате обстрела города Новая Каховка Херсонской области со стороны украинской армии погиб один мирный житель. Ещё два человека получили минно-взрывные ранения.