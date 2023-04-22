Родственники украинских военных в Кривом Роге жалуются на отношение ВСУ к солдатам

Кривой Рог, Украина, , 14:54 — REGNUM Родственники военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) вышли на акцию протеста в Кривом Роге, сообщили 22 апреля местные СМИ.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В Кривом Роге родственники военных, служащих в 129-й отбр Территориальной обороны ВСУ, собрались на акцию протеста. Собравшиеся жалуются на то, что раненых украинских бойцов не вывозят с позиций, на плохие условия службы и отношение командования к военнослужащим.

Сообщается также, что местные власти и военное командование пригласили людей поговорить в здании, но митингующие отказались.

Как передавало 9 апреля ИА REGNUM, украинский военнопленный Евгений Ванников рассказал, как Вооружённые силы Украины обманывают солдат с начислением зарплат на передовой. Боец рассказал, что с начала февраля Украина платит боевые только за те дни, что военные провели на передовой, а в тылу выходит в два раза меньше, чем изначально обещали.

Другой украинский военнопленный Игорь Андросов рассказал 3 апреля, что командование ВСУ оснащает неисправной бронетехникой военных нацгвардии Украины и бросает их на танки с одним стрелковым оружием. По его словам, в роте из оружия были только автоматы Калашникова, а БТР находились в неисправном состоянии.

Кроме того, в марте российский военный рассказал, что ВСУ несут огромные потери в технике и живой силе под Артёмовском, но не собираются забирать или обменивать тела своих погибших сослуживцев. По словам военного, много погибших украинских бойцов остались лежать под населённым пунктом Берховка.

Это далеко не первый случай подобного отказа со стороны ВСУ. В конце 2022 года аналогичная ситуация наблюдалась в Запорожье. Тела погибших боевиков ВСУ остаются лежать на линии фронта, противоположная сторона никак не реагирует на предложение вывезти их, заявлял тогда председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.