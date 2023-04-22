Белгород, 22 апреля, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Найденный в Белгороде боеприпас не взрывоопасен. Такое заключение дали эксперты главного управления Министерства чрезвычайных дел. Об этом 22 апреля журналистам сообщил начальник ГУ МЧС Сергей Потапов.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Специалисты по взрывотехнике оценили обстановку, и, по их мнению, по экспертным оценкам, боеприпас не взрывоопасен», ― уточнил глава ведомства.

Он напомнил, что боеприпас большой мощности нашли в Белгороде на улице Шаландина, 15. По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня.

На месте происшествия работают экстренные службы.

«После завершения эвакуационных мероприятий мы будем поднимать с помощью автокрана и вывозить на специальный полигон в Яковлевский городской округ для уничтожения», ― добавил начальник ГУ МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля авиационный боеприпас ФАБ-500 нашли на улице Шаландина в Белгороде на глубине семи метров. Жителей 17 многоэтажных домов в радиусе 200 метров от места обнаружения боеприпаса эвакуировали. По предварительным данным, в них проживает порядка трёх тысяч человек.

Чтобы достать снаряд из-под земли, в городе пришлось отключить водоснабжение и перекрыть движение автотранспорта. Взрывотехники Минобороны приняли решение обезвредить его на полигоне.

Два дня назад рядом с этим местом произошёл взрыв из-за авиационного снаряда. В Министерстве обороны объяснили, что взрыв в Белгороде связан с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолёта Су-34 ВКС России. В результате взрыва на месте происшествия образовалась воронка радиусом 20 метров.