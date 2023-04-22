Франция, 22 апреля, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Рейтинг ресторана Peña Pil Pil в коммуне Пероль на юге Франции резко упал после визита президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщило издание France Bleu.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

В четверг президент Эммануэль Макрон посетил департамент Эро на юге Франции. В ходе визита он остановился в ресторане Peña Pil Pil в коммуне Пероль. После посещения Макрона рейтинг заведения в Google за несколько часов упал с пяти баллов до полутора.

Посещение Макроном департамента Эро сопровождалось протестующими, которые скандировали «Макрона в отставку!»

Как передавало ИА REGNUM, власти Франции задействовали положение 49-й статьи конституции, позволяющее принять закон о повышении пенсионного возраста, вызвавший протесты и забастовки, без голосования в парламенте.

К 2030 году французские власти планируют увеличить возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. В Париже прошли демонстрации против повышения пенсионного возраста. В акциях протеста 11 марта по всей стране приняли участие около 370 тысяч человек.

На этом фоне рейтинг Эммануэля Макрона упал до минимума за последние четыре года, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённого компанией BVA. Только 28% опрошенных жителей Франции удовлетворены действиями Макрона на посту главы государства. Это на 6% меньше, чем было отмечено в конце февраля.

Рейтинг Макрона приближается к минимальному уровню в 26%, который наблюдался во время движения «жёлтых жилетов» в ноябре 2018 года, уточнили в компании.