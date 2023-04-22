Канберра, 22 апреля, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Обломки японского корабля Montevideo Maru, который американские ВМС затопили в 1942 году в ходе Второй мировой войны, обнаружены в Южно-Китайском море, написал глава правительства Австралии Энтони Альбанезе 22 апреля в Twitter.

AUSTRALIAN WAR MEMORIAL HANDOUT/EPA/ТАСС Корабль Montevideo Maru

«Среди 1060 заключённых, находившихся на борту, 850 были австралийскими военнослужащими, жизни которых оборвались», — заявил Альбанезе.

Обнаружила обломки корабля у берегов Филиппин команда исследователей некоммерческого фонда Silentworld Foundation, которую поддерживает минобороны Австралии. Поиски шли 12 дней. Обломки доставать из воды не планируют.

Вспомогательный корабль Montevideo Maru спустили на воду в 1926 году. Его построили на верфи в Нагасаки для перевозок в Южную Америку.

До начала Второй мировой войны корабль работал как пассажирское и грузовое судно, курсируя в основном между Японией и Бразилией и перевозя японских эмигрантов.

В июле 1942 года ВМС США потопили Montevideo Maru с гражданскими лицами и военнопленными на борту. По версии США, американские военные не знали, что на борту находятся австралийцы.

Людей везли из захваченного японцами порта Рабаул к китайскому острову Хайнань. Погибли 1054 человека, из которых 979 были гражданами Австралии — 850 военнопленных и 129 гражданских лиц. В истории Австралии это событие считается крупнейшей морской катастрофой.