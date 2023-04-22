Авдеевка, ДНР, 22 апреля, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Видео уничтожения наблюдательных пунктов ВСУ, размещённых на многоэтажных домах под Авдеевкой (ДНР), опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Пункты наблюдения российские военные уничтожили при помощи противотанкового ракетного комплекса «Хризантема». Удар нанесли бойцы 110-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса.

Украинские боевики лишились возможности наблюдать за обстановкой на этом участке фронта.

Минобороны сообщило 22 апреля о поражениях, нанесённых ВСУ на донецком, южно-донецком, запорожском, херсонском, купянском и краснолиманском направлениях. На донецком направлении ликвидировали 255 боевиков ВСУ, включая наёмников.