Белгород, 22 апреля, 2023, 14:02 — ИА Регнум. В Белгороде сапёры обнаружили авиационный боеприпас ФАБ-500, сообщил 22 апреля Telegram-канал 112.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

По данным источника, боеприпас нашли на глубине семи метров. Предмет обнаружили на улице Шаландина. Чтобы достать из-под земли ФАБ-500, в городе пришлось отключить водоснабжение и перекрыть движение автотранспорта.

«Эвакуация людей продолжается», — говорится в сообщении.

Уточняется, что авиабомбу перевезут на полигон взрывотехники Минобороны.

Как 22 апреля сообщало ИА REGNUM, жителей 17 многоэтажных домов в Белгороде эвакуируют из-за обнаруженного рядом взрывоопасного предмета. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что из-за взрывоопасного предмета оперативный штаб принял решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. Глава региона уточнил, что, предположительно, в указанных домах проживает порядка трёх тысяч человек. Местные власти также пообещали оказать помощь во временном размещении.

Рядом с этим местом два дня назад произошёл взрыв из-за авиационного снаряда. В Министерстве обороны объяснили, что взрыв в Белгороде связан с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолёта Су-34 ВКС России. В результате взрыва на месте происшествия образовалась воронка радиусом 20 метров.