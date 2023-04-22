Москва, 22 апреля, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооружённых сил (ВС) России успешно поразили укреплённые позиции украинских войск в лесу. Об этом 22 апреля сообщает Минобороны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

На выложенных в интернет кадрах видно, как российские бойцы отправляют в сторону противника беспилотник для разведки, который украинские военные заметили, однако было слишком поздно и координаты их позиций уже передали артиллеристам.

После этого расчёты самоходных орудий калибра 120 мм «Нона-С» произвели несколько залпов, в результате которых вражеские опорные пункты вместе с личным составом были уничтожены.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска за сутки уничтожили два склада боеприпасов украинских войск в ДНР. По его словам, склады были уничтожены в районе Константиновки и в районе Серебрянки.