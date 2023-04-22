Москва, , 13:59 — REGNUM За последние сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) в зоне спецоперации потеряли свыше 120 военнослужащих на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом 22 апреля на брифинге сообщил представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На купянском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Фигеловка, Двуречная Харьковской области, Новосёловское и Розовка Луганской Народной Республики», ― уточнил представитель оборонного ведомства.

Кроме того, российские военные пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка ЛНР.

За сутки на данном направлении потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пикап, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также в районе населённого пункта Старица в Харьковской области российские подразделения уничтожили склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

На краснолиманском направлении удары по подразделениям противника нанесла штурмовая и армейская артиллерия, также огонь из тяжёлых огнемётных систем вела группировка войск «Центр».

Удары наносились в районах населённых пунктов Невское, Червонопоповка в ЛНР и Серебрянка в ДНР. Всего уничтожили более 65 украинских военных.

Действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп российские войска пресекли в районе населённого пункта Червоная Диброва в ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 21 апреля, Вооружённые силы России на купянском и краснолиманском направлениях суммарно уничтожили более 115 украинских военнослужащих ― более 60 и 55 человек личного состава соответственно. Также удалось уничтожить три боевые бронированные машины, пять автомобилей, две гаубицы Д-20 и самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация».

Читайте ранее в этом сюжете: Российские войска уничтожили около 110 бойцов ВСУ на двух направлениях