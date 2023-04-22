Донецк, , 13:55 — REGNUM Российские войска за сутки уничтожили до 255 украинских военных и наёмников на донецком направлении в ходе спецоперации, сообщил 22 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его данным, в ходе боёв на этом направлении также удалось уничтожить две гаубицы Д-20, ракетную систему залпового огня «Град» и боевую машину пехоты ВСУ.

В Артёмовске освобождены от ВСУ три западных квартала. Действиям штурмовых отрядов помогали Воздушно-десантные войска.

В районе села Серебрянка (ДНР) российские военные за сутки ликвидировали два склада боеприпасов ВСУ.