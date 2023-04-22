Минобороны: российские войска уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР

Москва, , 13:50 — REGNUM Подразделения Вооружённых сил России за сутки уничтожили два склада боеприпасов украинских войск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 22 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — сказал он.

Конашенков уточнил, что возле Константиновки в ДНР также уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки украинской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, российские штурмовые отряды в течение суток освободили три квартала в западной части Артёмовска. В Минобороны уточнили, что ВДВ сковывают украинские силы на флангах и поддерживают штурмующих.