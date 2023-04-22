Херсон, 22 апреля, 2023, 13:48 — ИА Регнум. На херсонском направлении российские войска уничтожили украинскую гаубицу Д-20. Кроме того, за сутки ликвидировали более 25 военнослужащих ВСУ и два автомобиля. Об этом 22 апреля сообщило Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено свыше 25-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20», — говорится в сводке министерства.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России уничтожили натовскую технику в лесу близ населённого пункта Кременная. Военные Псковской 76-й дивизии ВДВ ликвидировали орудие ВСУ при помощи беспилотника «Ланцет».

Российский боец ВДВ рассказал, что, предположительно, уничтожена 155-мм буксируемая гаубица FH-70 с самодвижением, полученная из Италии.