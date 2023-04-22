Москва, 22 апреля, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки уничтожили склад боеприпасов бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области и американскую РЛС AN/TPQ-50, сообщил в ходе брифинга 22 апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«В районе населённого пункта Старица Харьковской области уничтожен склад боеприпасов украинской 67-й механизированной бригады», — уточнил Конашенков.

Из сводки также следует, что потери противника на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пикап, а также американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России 22 апреля опубликовало кадры, на которых видно, как российские военные успешно поразили опорные пункты позиции ВСУ в лесном массиве с помощью нескольких точных залпов 120-мм самоходных орудий «Нона-С». На видеозаписи видно, как военные ВСУ посмотрели в камеру беспилотника за мгновения до уничтожения.